Al via i lavori per la realizzazione dei nuovi parcheggi lungo il litorale di Castiadas. L’intervento – per un costo di un milione e mezzo di euro – riguarderà la località di Santa Giusta, San Pietro e Cala Pira. Alla fine gli stalli per le autovetture saranno 400 (di cui 15 per le persone co disabilità) e 75 per le due ruote (moto e bici). Il materiale utilizzato sarà il calcestruzzo drenante.

Ciascun parcheggio sarà dotato di isola ecologica interrata, spazi di sosta per la mobilità lenta, servizi igienici e panchine. Tutte le aree saranno videosorvegliate.

«Un intervento – ha spiegato il sindaco di Castiadas Eugenio Murgioni – in cui domina la sostenibilità ambientale, la tecnologia e l’efficienza. Vogliamo davvero offrire a residenti e turisti un territorio bello e sicuro».

