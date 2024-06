Nella borgata dell'Annunziata, a Castiadas, sono in corso i lavori di infrastrutturazione e messa in sicurezza della strada di accesso al campo sportivo nella borgata dell'Annunziata. Prevista una spesa di 253mila euro di fondi comunali e regionali. In programma la realizzazione di marciapiedi e muretti di protezione lungo il canale adiacente, il rifacimento del ponticello e la sistemazione dei pozzetti fognari, oltre all'installazione di un nuovo impianto di illuminazione pubblica per migliorare la sicurezza notturna. Saranno inoltre costruiti nuovi marciapiedi in calcestruzzo architettonico, che non solo migliorano la sicurezza ma anche l'estetica del percorso dove saranno ricavati anche spazi per il parcheggio delle auto.

La strada, attualmente in precario stato di manutenzione, verrà completamente rifatta con asfalto colorato, trasformandola in una via di ingresso al campo sicura ed esteticamente gradevole. Negli anni scorsi, il campo dell'Annunziata, con fondo in erba sintetica, è stato ristrutturato con la realizzazione della tribuna coperta e dei servizi e il miglioramento degli spogliatoi.

«Questo intervento - dice il sindaco di Castiadas, Eugenio Murgioni – migliorerà significativamente l'accesso e la fruizione del campo dell'Annunziata, da tanti anni punto di riferimento per tutta la comunità castiadese. Anche la FIGC nei giorni scorsi ha utilizzato la nostra struttura in occasione di un torneo giovanile a livello nazionale. Un campo dove sono nate generazioni di giovani calciatori di Castiadas, offrendo grandi emozioni sportive e diventando un punto di incontro essenziale per la vita sociale della nostra città. Senza dimenticare che proprio lo stadio dell'Annunziata ha già ospitato tanti campionati di Promozione, Eccellenza e di serie D. Ora - chiude il sindaco - il completamento della struttura con la sistemazione della strada di accesso».

© Riproduzione riservata