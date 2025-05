Quarantamila euro a disposizione delle associazioni sportive di Castiadas. È la somma messa a disposizione dal Comune per promuovere lo sport e le attività di gruppo.

«Riteniamo – spiega il sindaco di Castiadas Eugenio Murgioni – che lo sport sia importante anche come strumento di inclusione sociale. Stiamo riservando molta attenzione ai più giovani e alle categorie fragili».

La misura prevede un impegno complessivo di quarantamila euro di cui trentamila a carico del bilancio comunale e diecimila provenienti da fondi regionali. Tra le novità c’è un fondo apposito di cinquemila euro destinato a sostegni una tantum per l’acquisto di attrezzature, premi per giovani atleti e l’impiego di figure professionali (come, ad esempio, allenatori, preparatori, mental-coach e psicologi). Le associazioni hanno tempo sino al 19 maggio per presentare la domanda e poter accedere ai contributi.

