Le borgate di Castiadas sempre più illuminate grazie ad un progetto da 400mila euro. I primi lampioni saranno posizionati lunedì 7 aprile a Masone Pardu. Si proseguirà poi con via Cala Sinzias (borgata di San Pietro) e via Tanca S’Ollastu (località Genn’è Spina). L’obiettivo è ampliare l’illuminazione anche in via Sa Mandria Centrale e in via delle Ginestre.

«Con questi interventi – ha spiegato il sindaco di Castiadas Eugenio Murgioni – l’intera zona, oltre ad essere più sicura, sarà valorizzata e ben curata”. Lo scorso anno sono stati installati 47 nuovi punti luci a Olia Speciosa. “Stiamo operando col massimo impegno – ha aggiunto Murgioni – per soddisfare le esigenze della popolazione e dei tanti visitatori che ogni anno scelgono di trascorrere le vacanza sul nostro territorio».

