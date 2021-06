Spazzato via dall'alluvione di due anni fa, il ponte di Pranu gruttas, nelle campagne di Castiadas, è stato rifatto dall'amministrazione comunale ed è stato riaperto al traffico con gli automobilisti che non saranno più costretti a lunghe vie alternative per raggiungere i vari siti del territorio.

Il nuovo ponte ha tra l'altro consentito la riapertura al traffico della strada Piscina Mendula-l'Annunziata. Comprensibile l'importanza di questo intervento non solo per chi abita nella zona ma anche per gli sportivi che possono raggiungere nuovamente il campo di calcio dell'Annunziata senza allungare il percorso.

Senza considerarne l'importanza sotto il profilo turistico con la stagione estiva che sta per iniziare. Presto, come ha garantito il sindaco Eugenio Murgioni, inizieranno anche i lavori di messa in sicurezza della stessa viabilità, dove si prevede l'allargamento della carreggiata e il ripristino del manto bituminoso. Intanto a Castiadas arrivano i primi turisti. "Sarà una buona stagione – dice l'assessore al turismo Giuseppe Onano -: le prenotazioni già fatte, inducono all'ottimismo”.





© Riproduzione riservata