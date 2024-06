Cartelli assenti o poco chiari per raggiungere Villaputzu e Porto Corallo da quando il ponte di ferro è stato chiuso, e cioè dallo scorso dicembre. Sia sulla nuova 125 che nella rotatoria tra Muravera, San Vito e Villaputzu i turisti restano spaesati.

A metterlo in evidenza sono ancora una volta gli imprenditori turistici del Sarrabus. «Un automobilista arriva alla rotonda di San Vito e Muravera - sottolinea Luciano Tito Massessi, ristoratore di Porto Corallo - e non sa dove andare. E mai possibile che non si riesca a segnalare in maniera chiara l'alternativa per Villaputzu e anche per Porto Corallo?».

Una situazione, insomma, sempre più complicata per Villaputzu e il Sarrabus e – almeno per il momento – non ci sono tempi certi né per la realizzazione di una bretella né per la fine dei lavori di ristrutturazione del ponte.

© Riproduzione riservata