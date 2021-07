Tre automobilisti sono rimasti feriti in un maxi tamponamento avvenuto sulla statale 554, in territorio di Selargius. Quattro le auto coinvolte.

Secondo la prima ricostruzione dell’accaduto, un’auto è finita addosso alla macchina che la precedeva, col coinvolgimento di altre due auto che seguivano a poca distanza, in direzione Cagliari. Ed è stato subito caos con l’arrivo delle ambulanze del 118.

I feriti hanno ricevuto i primi soccorsi sul posto, per poi essere accompagnati in ospedale per ulteriori accertamenti.

I carabinieri hanno avviato i rilievi di legge per ricostruire la dinamica del tamponamento e le eventuali responsabilità.

