Il comandante della Compagnia dei Carabinieri di Cagliari, il capitano Simone Anelli, visita Capoterra.

Una passeggiata per le strade del centro abitato, e poi un giro tra le bancarelle del mercato settimanale: ieri mattina il capitano Anelli, accompagnato dal comandante della stazione locale dei carabinieri, Leonardo Del Gaudio, ha accolto l’invito dell’amministrazione comunale e ha visitato Capoterra.

Per il sindaco, Beniamino Garau, la visita del comandante della compagnia dei carabinieri di Cagliari dimostra come le forze dell’ordine siano vicine alle esigenze dei cittadini: «Il capitano Anelli ha percorso le strade del paese e ha ascoltato i cittadini presenti al mercato, un incontro avvenuto fuori dalle sedi istituzionali utile per conoscere meglio il nostro territorio e i problemi come quello della sicurezza. Un rapporto, quello tra amministrazione e Arma dei carabinieri che evidenzia i valori condivisi sotto l'aspetto della legalità e dell'attenzione a tutte le problematiche che i cittadini sollevano, e che garantisce come le istituzioni siano e saranno sempre vicine alla popolazione».

