Marciapiedi, illuminazione e un manto di asfalto: via Dei Genovesi, la strada della zona di San Girolamo che in passato si immetteva sulla Statale 195, verrà presto messa in sicurezza e diventerà uno dei crocevia della viabilità delle zone a mare di Capoterra. Grazie a un contributo di 180mila euro ottenuto dalla Regione, il Comune potrà portare avanti una serie di interventi attesi soprattutto dai residenti della zona di Rio San Girolamo e della cooperativa Le case del sole. Il sindaco, Beniamino Garau, spiega perché per la viabilità di quella zona via Dei Genovesi abbia una importanza strategica: «Questa strada si innesta sul nuovo cavalcavia che porta direttamente a Poggio dei Pini, inoltre si collega con via Europa, dove sono presenti impianti sportivi, scuole e l’oratorio. Grazie all’interessamento del gruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale siamo riusciti a ottenere un finanziamento che ci permetterà di dare vita ai primi interventi: verranno realizzati dei marciapiedi per la sicurezza dei pedoni, asfalteremo la strada e realizzeremo una pista ciclabile. Dopo aver ottenuto i fondi, ora, il prossimo passo è avviare la progettazione e affidare i lavori quanto prima: via Dei Genovesi avrà un ruolo fondamentale nella viabilità della zone a mare quando la Strada statale 195 verrà declassata a strada urbana».

Efisio De Muru, capogruppo del Pd, si concentra proprio sull’importanza strategica della strada: «Mi batto da anni per la sistemazione di quella via, non solo per una questione di sicurezza, ma anche perché potrebbe rappresentare un importante snodo per la viabilità locale. Durante l’alluvione del 2008 quel percorso è stato utilizzato per giorni dai mezzi di soccorso per raggiungere la Strada statale 195, e credo diventerà nuovamente fondamentale per il traffico di questa zona quando il tratto di Sulcitana che attraversa Capoterra verrà declassato».

Leopoldo Marrapese, ex amministratore comunale e capocondomino delle Case del sole, auspica nella sistemazione anche della fermata del pullman utilizzata soprattutto da studenti e anziani: «Con l’amministrazione Dessì sono stati fatti degli interventi, ma c’è ancora da fare. Ben vengano i marciapiedi e l’illuminazione, ma mi auguro venga messa in sicurezza la fermata del bus, dove le persone attendono l’arrivo dei mezzi sotto le intemperie, in una strada fangosa e, soprattutto nei mesi invernali, buia. Sistemare via Dei Genovesi significa dare maggiore sicurezza agli abitanti di un intero quartiere».

