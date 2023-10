Il comando della polizia locale di Capoterra ha reso note le date di ottobre in cui verrà posizionato il telelaser “Trucam” per limitare la velocità dei veicoli e prevenire gli incidenti sulle strade principali del territorio.

Gli orari in cui l’occhio elettronico controllerà la viabilità andranno dalle 8 alle 13, e dalle 15 sino alle 20. L’autovelox sarà posizionato domani nel prolungamento di via Cagliari: nello stesso punto comparirà anche il 18 ottobre. Il 12 e il 26 ottobre lo strumento verrà utilizzato nella strada comunale Santa Barbara, mentre il 13 il 20 e il 31 in località Tanca sa turri. Nel prolungamento di via Trento, il telelaser interverrà il 16 e il 30 ottobre: in via Serpentara verrà utilizzato il 17 e 24 ottobre. Il calendario stilato dal comando della polizia locale, guidato dalla comandante Roberta Maxia, potrebbe subire variazioni per esigenze di servizio.

