Intervento in serata dei carabinieri a Capoterra, dopo che un residente ha avvertito di essere stato colpito da un non meglio precisato colpo d'arma da fuoco alla gamba. «Mi hanno sparato», ha riferito al momento di fornire le prime informazioni su quanto successo. La vittima non è in pericolo di vita ed è stata poi in grado di indicare il presunto aggressore, che si è presentato spontaneamente nella locale stazione dei Carabinieri pochi minuti dopo l'accaduto.

Sono attualmente in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'evento e accertare le responsabilità.

L'episodio avviene a un mese di distanza da un altro ferimento causato da colpi d'arma da fuoco, sempre a Capoterra: in quella circostanza era stato ferito un 26enne.

