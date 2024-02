Al buio, priva di segnaletica e completamente abbandonata: la rotatoria situata tra via Teulada e la Strada provinciale 91 è diventata ormai un problema per gli automobilisti.

A sollevare il problema è Silvano Corda, consigliere di opposizione e presidente della Commissione di vigilanza che evidenzia come quel punto della strada che mette in comunicazione il centro abitato e l’arteria Sulcitana non sia affatto sicuro.

«La rotatoria che si trova alle porte di Capoterra, che collega via Teulada alla Strada provinciale, è una minaccia per la sicurezza dei cittadini – lamenta Corda -, le auto che, a causa della mancanza di illuminazione e di una segnaletica adeguata, sono andate a sbatterci sopra non si contano neppure. Non è accettabile che uno dei punti più sensibili di quella strada si trovi in completo abbandono: chiediamo che l’amministrazione comunale intervenga quanto prima».

La vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici, Silvia Sorgia, ripercorre la storia travagliata di quella rotatoria: «L’opera è stata realizzata su un progetto degli anni Novanta, e ha subito delle modifiche nel 2009, nonostante tutto presenta ancora delle criticità che abbiamo fatto presente alla Città Metropolitana. Siamo consapevoli della situazione in cui si trova la rotatoria, solleciteremo ancora una volta l’ente competente affinché venga messa in sicurezza una volta per tutte».

