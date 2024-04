Musica, sport, passeggiate all’aria aperta e tanto divertimento: Capoterra si prepara per la 3ª edizione della Festa dei giovani, progetto organizzato dalla Commissione consiliare politico-sociali e comunitarie.

L’appuntamento si terrà il 27 aprile al parco di Is Olias: per far sì che l’area in cui si svolgerà la manifestazione sia pronta ad accogliere i tanti giovani che parteciperanno, il sindaco Beniamino Garau, l’assessore Giovanni Montis, e i rappresentati di associazioni sportive e di volontariato hanno effettuato un sopralluogo. «Entro qualche giorno il parco verrà diserbato, ripulito e disinfestato – garantisce il sindaco Garau -, per il giorno della festa Is Olias sarà pronto per accogliere al meglio tutti i partecipanti alla manifestazione».

Il ritrovo per la Festa dei giovani è fissato per le 9, alle 10 prenderanno il via le attività: la mattina si concluderà con il pranzo offerto dalle associazioni. Nel pomeriggio, caccia al tesoro, balli latino americani, le passeggiate in bici o a piedi suggelleranno la giornata dedicata ai giovani.

