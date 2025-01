Dopo quelli del quartiere di Santa Rosa e di via Satta sono terminati anche i lavori di sistemazione delle reti idriche di via Lombardia, realizzati dalle squadre di intervento di Abbanoa.

Le opere fanno parte del piano di manutenzione e sostituzione dei sottoservizi condotto da Abbanoa dopo l’acquisizione dal Comune della gestione del servizio idrico cittadino. I lavori hanno interessato soprattutto il lato destro della strada, dove sono stati realizzati nuovi allacci che dovrebbero risolvere una volta per tutte i problemi della zona.

Per il sindaco di Capoterra, Beniamino Garau, l’intervento di Abbanoa è il primo passo verso la riqualificazione di via Lombardia: «L’opera appena realizzata è fondamentale per questa zona, storicamente soggetta a problemi sulle condotte idriche, i disservizi saranno finalmente un ricordo. Il prossimo passo sarà quello di dare vita a un piccolo parco giochi e, soprattutto, realizzare un percorso pedonale che congiunga via Lombardia a via Amendola, in modo da consentire ai cittadini di spostarsi a piedi in tutta sicurezza»

