«La proposta di allargare la Consulta per coesione sociale e territoriale ai rappresentanti dei quartieri di Capoterra centro non è mai approdata in Aula: vorremmo sapere se anche i residenti di queste zone potranno avere voce».

Durante l’ultimo Consiglio comunale, l’ex sindaco Francesco Dessì ha sollevato il problema della consulta composta dai capicondomino delle zone residenziali di Capoterra, dalla quale sono stati esclusi però delle figure in grado di portare all’attenzione le istanze dei residenti del resto della cittadina.

«L’ipotesi della modifica al regolamento della consulta non si è mai potuta discutere in Consiglio comunale, credo sia doveroso dare ai residenti dei quartieri di Capoterra centro, ma anche delle altre piccole zone residenziali escluse, la possibilità di esprimersi. Vi è una vera coesione sociale e territoriale solo se tutti si sentono rappresentati».

Il sindaco, Beniamino Garau, replica: «Al momento non sono arrivate in Comune altre proposte di adesione, a breve valuteremo se sarà necessario modificare l’assetto della consulta, e allargare il cerchio per permettere l’ingresso di nuovi rappresentanti».

