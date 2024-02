La polizia locale di Capoterra ha diramato le nuove date in cui verrà posizionato il telelaser TruCam sulle strade del territorio.

Lo strumento che misura la velocità dei veicoli, e contribuisce a ridurre il rischio di incidenti stradali, per tutto il mese verrà utilizzato dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 18,30 o alle 19,30.

Dopo aver posizionate l’autovelox i primi due giorni di febbraio, i vigili utilizzeranno l’autovelox nel prolungamento di via Trento il 12, il 16 e 26 febbraio, in via Serpentara il 13 e 28 febbraio. L’occhio elettronico vigilerà sul traffico anche nella strada comunale Santa Barbara il 15 e il 23 febbraio.

Lo strumento elettronico verrà utilizzato esclusivamente in presenza di una pattuglia dei vigili urbani: il calendario potrebbe subire variazioni in base alle esigenze di servizio della polizia locale.

© Riproduzione riservata