Sono stati identificati dai carabinieri gli autori della raffica di furti commessi ai danni di tre bar e di una pizzeria di Capoterra nella notte del 7 marzo scorso.

Si tratta di un 23enne e di una 19enne, il primo di Nughedu San Nicolò e la seconda di Domusnovas, entrambi con precedenti vicende giudiziarie.

Per i due, identificati grazie alle immagini di videosorveglianza e alle dichiarazioni dei testimoni, è scattata la denuncia a piede libero per furto aggravato e continuato in concorso.

(Unioneonline/v.l.)

