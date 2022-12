Torna il “Miracolo di Natale di Capoterra”, appuntamento giunto alla 3^edizione che punta a raccogliere viveri a lunga scadenza, abbigliamento nuovo per i bambini e giocattoli per le famiglie meno fortunate.

Per donare basterà recarsi a Casa Melis sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20, e portare ciò che si vuole.

La raccolta benefica per regalare un Natale più sereno soprattutto ai più piccoli – introdotta per la prima volta da un gruppo di volontari nel 2017– è stata organizzata dall’assessorato alle Politiche sociali, dalla Sesta commissione comunale e da alcuni cittadini. Silvia Cabras, presidente della Sesta commissione, spera di bissare il successo della precedente edizione, quando furono numerosi i cittadini che si presentarono a Casa Melis per aiutare i meno fortunati: “Chiunque potrà fare la propria parte, si potranno portare alimenti, vestiario per bambini e giocattoli, l’obiettivo di questa due giorni di raccolta è quello di dare un contributo alle famiglie meno abbienti di Capoterra, in modo che possano trascorrere qualche momento di serenità in occasione delle feste”.

