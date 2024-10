Disservizi al sistema idrico in vista, per i residenti del quartiere di Santa Rosa, Residenza del Poggio e di Poggio dei Pini: martedì prossimo, a causa dell’interruzione dell’energia elettrica programmata dalle 9 alle 16 dalla società E-distribuzione, le scorte d’acqua non saranno garantite sino al termine dei lavori.

La mancanza di corrente elettrica causerà il fermo dell’impianto che si trova in località Cuccuru Pinna, in agro di Uta, e di conseguenza il serbatoio di Santa Rosa di Capoterra non potrà essere regolarmente alimentato. L’erogazione idrica alle utenze di Capoterra del quartiere Santa Rosa, Poggio dei Pini Residenza del Poggio sarà garantita dall’accumulo dei serbatoi urbani, ma in funzione dei consumi e con l’esaurirsi delle scorte non possono escludersi disservizi nella fornitura.

Durante la ripresa dell’erogazione idrica potrebbero verificarsi inconvenienti per temporanei fenomeni di torbidità: il personale di Abbanoa sarà impegnato nell’effettuare gli opportuni flussaggi della rete nel più breve tempo possibile per garantire nuovamente la distribuzione dell’acqua durante il pomeriggio.

