Comincia a prendere forma il palco permanente che dovrà ospitare gli eventi in piazza Liori a Capoterra: l’opera, che fa parte del progetto di riqualificazione dell’area portato avanti dal Comune, permetterà così alla cittadina di avere uno spazio adeguato dove poter organizzare grandi appuntamenti all’aperto.

Il sindaco, Beniamino Garau, spiega come la costruzione del palco e la realizzazione di uno spazio verde retrostante contribuiranno a rendere la piazza ancora più accogliente: «Si tratta di interventi indispensabili per una cittadina come la nostra, che punta a valorizzare gli spazi pubblici e a rendere il centro abitato sempre più a misura d’uomo e accessibile alle famiglie. Il palco è l’intervento che renderà la piazza un punto di riferimento per gli appuntamenti estivi, in questo spazio si potranno ospitare nuovamente concerti e spettacoli adatti a tutte le età. Il grande progetto di riqualificazione di questa zona, che rideterminerà anche la viabilità delle strade che abbracciano la piazza, punta a rendere ancora più attrattiva una delle zone più importanti di Capoterra».

© Riproduzione riservata