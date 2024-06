Regolare il deflusso delle acque meteoriche, e risolvere una volta per tutte il problema degli allagamenti delle strade del quartiere: hanno preso il via i lavori del secondo lotto del progetto per il rifacimento della rete delle acque bianche di Frutti d’Oro.

I lavori, finanziati grazie a un contributo regionale ottenuto dal Comune alla fine del 2022, permetteranno di rendere le vie della zona residenziale più sicure e a prova di acquazzone.

Il sindaco, Beniamino Garau, auspica di poter dare vita presto anche a un terzo lotto dei lavori per completare l’opera di ammodernamento del sistema di smaltimento delle acque piovane del quartiere: «Si tratta di un passo importante per la nostra amministrazione e per i residenti di Frutti d’Oro, grazie a questi interventi saremo in grado di garantire un buon deflusso delle acque, risolvendo così il problema delle strade che diventano fiumi al primo acquazzone. Come avevamo promesso nel nostro programma, ci sono una serie di criticità che vogliamo risolvere nella zona costiera di Capoterra, ma anche in quelle più interne come quella di Sa perda e’ su gattu, dove a breve cominceranno i lavori attesi dai residenti da tanti anni».

