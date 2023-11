Un calendario dei turni di utilizzo, capace di mettere d’accordo tutte le società: il Comune di Capoterra lavora a un piano delle rotazioni per dare pari dignità a tutti gli sport. Dopo le proteste di famiglie e associazioni sportive, l’amministrazione comunale ha deciso di pianificare meglio i turni di utilizzo delle palestre delle scuole di via Lamarmora, Corte Piscedda e via Serpentara.

«Con l’assessore allo Sport, Giovanni Montis – spiega la vice sindaca, Silvia Sorgia -, stiamo predisponendo un programma dei turni che possa dare alle società che hanno chiesto di utilizzare le palestre comunali le stesse possibilità. Due società di basket, altrettante di ballo, una di ginnastica ritmica, e una di ping-pong, ginnastica ritmica e taekwondo: stiamo cercando di accontentare tutti, senza discriminare nessuna disciplina sportiva».

Silvia Sorgia spiega come l’obiettivo del Comune sia quello di sostenere tutto lo sport capoterrese: «Dopo il Covid diverse società sono andate in difficoltà, conosciamo con quali sacrifici dirigenti, atleti e famiglie portano avanti le attività, per questo vogliamo che tutte le società del territorio godano degli stessi spazi negli impianti comunali».

© Riproduzione riservata