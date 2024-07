Nuovo asfalto nel viale Sant’Efisio, a Capoterra. E viaggiare sulla Statale 195 diventa un incubo: il traffico in direzione Cagliari rimane bloccato fino a Sarroch.

Il Comune ha deciso di effettuare dei lavori che, pare, erano stati giudicati urgenti. E con ordinanza è stato vietato il transito nella zona di Maddalena spiaggia, al bivio di “Sa cardiga e su schironi”. Possono accedere solo i residenti e il varco è presidiato dalla polizia locale.

Ma in attesa delle verifiche sul possesso dei requisiti, e anche a causa dei malintesi, si sono create le prime code anche sull’importante arteria di collegamento tra Pula e il capoluogo. La mattinata si è trasformata così in un incubo per migliaia di automobilisti.

