Le statue in pietra che si trovano accanto all’infopoint di Maddalena spiaggia troveranno una nuova collocazione. Il Comune di Capoterra ha deciso di trasferire le opere d’arte all’interno del parco della stessa zona residenziale, dove a breve prenderanno il via i lavori per realizzare il galeone multigioco, uno spazio dedicato ai bambini.

Silvia Sorgia, vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici, chiarisce gli intenti dell’amministrazione comunale: «Siamo convinti che dove sono state collocate le sculture non abbiano il giusto risalto, abbiamo pensato di spostarle per impreziosire il parco di Maddalena spiaggia in cui verrà posizionato il galeone, un progetto importante che permetterà di creare un luogo attrezzato con tanti giochi destinato ai bambini di tutto il territorio». L’ex sindaco, Francesco Dessì, non è contrario al trasferimento delle opere d’arte realizzate dagli scultori di Capoterra: «Premetto che, secondo me, dove erano state collocate godevano di una grande visibilità, ma se l’amministrazione comunale ha deciso di trasferirle per impreziosire il parco il discorso cambia. Quello che non ho apprezzato, invece, è la distruzione del piccolo nuraghe che era presente qui davanti alla spiaggia di Maddalena, eliminato per fare spazio al grande cuore voluto dalla Commissione pari opportunità. Non mi era piaciuto neppure il trasferimento delle altre statue di pietra all’interno della Comunità montana, troppo nascoste alla vista dei cittadini».

© Riproduzione riservata