Comincia a prendere forma la nuova scuola primaria di Rio San Girolamo: i lavori, finanziati grazie a 3 milioni di euro provenienti dal fondo Pnrr, procedono spediti.

Silvia Sorgia, vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici, sottolinea l’importanza di aver coinvolto personale scolastico e alunni nel progettare la scuola che prenderà il posto dell’istituto di Su Loi: «Abbiamo pensato a una scuola innovativa, in grado di venire incontro alle esigenze di bambini, insegnanti e personale scolastico. Il concetto rivoluzionario alla base del progetto è che l’area esterna all’edificio scolastico verrà messa a disposizione dei cittadini, che potranno utilizzare questi spazi all’aria aperta in qualsiasi momento. Tra le novità, grazie a un attento ascolto delle necessità dei bambini in età scolare, abbiamo ritenuto opportuno inserire uno spazio piccolo e tranquillo dove i bimbi potranno giocare, leggere e rilassarsi chiamato la “grotta delle meraviglie”. Il cronoprogramma dei lavori prosegue senza intoppi, e l’opera verrà consegnata nei tempi prestabiliti».

