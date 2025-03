Cambia la viabilità in una delle strade più trafficate del centro abitato di Capoterra: per i prossimi cinque mesi, per consentire i lavori di Abbanoa legati al rifacimento della rete idrica e fognaria della zona, via Emanuela Loi diventa temporaneamente a senso unico, e in via Mazzini viene interdetta la circolazione nei tratti interessati dal cantiere.

I disagi dureranno per tutta la durata degli interventi inseriti nel piano di manutenzione straordinaria dei sottoservizi dell’intero territorio, ma intanto – per limitarli – amministrazione comunale e il comando della polizia locale, guidato dalla comandante Roberta Maxia, hanno predisposto un piano del traffico alternativo.

Il sindaco, Beniamino Garau, illustra le novità entrate in vigore nei giorni scorsi: «I lavori lungo via Mazzini ci hanno portato a modificare provvisoriamente la viabilità locale, in particolare sulla via Falcone, un cambiamento necessario al fine di evitare la soppressione temporanea della fermata del pullman di piazza Verde, tra le più utilizzate dai nostri studenti e pendolari in questo periodo dell'anno. In attesa che i lavori vengano completati confidiamo nella pazienza e comprensione di questi piccoli disagi che mirano a un miglioramento della nostra città».

