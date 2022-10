Prenderanno il via la prossima settimana i lavori per la demolizione dei due ponti sulla Strada statale 195, in corrispondenza del rio San Girolamo e del rio Masone Ollastu, situati in prossimità del km 13 dell'arteria stradale che unisce il capoluogo ai centri della costa sud occidentale dell'Isola.

Da lunedì prossimo, per consentire l'abbattimento dei due viadotti ad opera della Regione, e successivamente la ricostruzione lato mare, la strada statale verrà dotata di due nuovi svincoli - uno in entrata e uno in uscita - per consentire agli abitanti della zona residenziale di Rio San Girolamo di raggiungere la Sulcitana.

La demolizione dei due ponti, e la successiva ricostruzione poco distante, fa parte dei lavori di messa in sicurezza della Regione, progettati dopo l'alluvione a Capoterra del 22 ottobre del 2008.

