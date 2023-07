Resterà operativa almeno sino al 30 settembre l’isola ecologica in località Sa Gruxiscedda, lungo la Strada provinciale 91.

Il sindaco, Beniamino Garau, ha firmato un’ordinanza che consentirà ai cittadini di conferire anche nei prossimi mesi i rifiuti ingombranti nello spazio attrezzato situato alle porte del centro abitato: il provvedimento resterà in vigore sino a quando i lavori per la realizzazione della nuova isola ecologica, che sta sorgendo nella zona di Sant’Angelo, non saranno completati.

Sino al 31 luglio l’isola ecologica di Sa Gruxiscedda sarà a disposizione dei cittadini dalle 6 alle 12, la domenica dalle 8 alle 12: al pomeriggio i cancelli resteranno chiusi.

Il sindaco Garau spiega come la nuova piattaforma ambientale nella zona artigianale sia ormai quasi pronta: «La chiusura dei lavori è imminente e a breve avremo anche i certificati di collaudo che ci permetteranno di avere tutte le autorizzazioni necessarie per mettere in funzione l’isola ecologica, un servizio che i cittadini attendono da tempo. Per proseguire il periodo d’esercizio del vecchio centro di stoccaggio, è stato necessario estendere la precedente ordinanza sino alla fine di settembre. Quando il nuovo ecocentro sarà completato, saremo in grado di aumentare la gamma di servizi in materia ambientale messi a disposizione dei cittadini».

