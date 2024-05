Una mostra per ricordare l’importanza del rispetto dell’ambiente e per sensibilizzare grandi e piccoli all’amore per la Terra. Verrà inaugurata oggi alle 17,30, a Casa Melis, l’esposizione dei disegni realizzati dai bambini che hanno preso parte al laboratorio “Katart”, condotto dall’insegnante Katalin Sarkdaky Soos. La mostra, e il concorso intitolato “Salviamo la nostra Terra”, sono stati organizzati in occasione della Festa della mamma proprio per sottolineare il rapporto tra il nostro pianeta e i suoi abitanti.

Verranno esposti tutti i lavori dei partecipanti in età scolare: dopo l’inaugurazione e la visita della mostra verranno proclamati i vincitori.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere la Giornata mondiale della Terra, in modo da sostenerne la tutela dell’ambiente e delle sue bellezze, promuovendo una salvaguardia sostenibile rivolta alle nuove generazioni. La giornata vedrà coinvolti gli operatori del territorio comunale che appartengono al settore artistico e ambientale. La mostra, patrocinata dal Comune, potrà essere visitata sino al 31 maggio dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, il martedì e giovedì anche dalle 15,30 alle 17,30.

