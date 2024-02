Inseguimento nella notte sulla 195 a Capoterra. I carabinieri di Pula, che passavano sulla Statale intorno alle 3 e mezza, hanno notato una Fiat Panda che procedeva pericolosamente a zig zag e, con segnali luminosi e acustici, hanno imposto l’alt. Il conducente, però, ha accelerato tentando di allontanarsi e i militari l’hanno inseguito. Dopo circa un chilometro, la pattuglia ha sorpassato l’utilitaria per farla rallentare e a quel punto il guidatore, aumentando la velocità, ha tamponato la Gazzella.

A bordo della Panda c’erano un 25enne di Capoterra e un 18enne di Uta che era al volante, risultato in stato di ebbrezza dopo il controllo etilometrico. Il giovane è stato anche denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Per lui, inoltre, una sanzione in quanto era privo della patente, non avendola mai conseguita.

L’altro ragazzo a bordo è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di stupefacenti perché trovato in possesso di 2 grammi di marijuana.

