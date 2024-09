Incendio nella notte a Capoterra. Il rogo è divampato poco dopo l’una in località Fra Giuanni, in un terreno privato nelle campagne nei pressi della Casa di riposo Sant'Efisio.

Le fiamme hanno avvolto un camion, una ruspa e alcune rotoballe di fieno.

Immediato l’allarme e l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno operato per alcune ore per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l'area.

Nessuna persona risulta coinvolta. In fase di accertamento le cause.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata