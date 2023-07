Intervento dei Vigili del fuoco a Capoterra per un incendio che ha coinvolto sterpaglie e distrutto due macchine in sosta in via Nove Maggio.

Sul posto la squadra di pronto intervento "12A" del presidio estivo che fa base a Pula, supportata da una squadra della sede centrale del Comando con un'autobotte.

Gli operatori con tre automezzi hanno spento le fiamme, provveduto alla messa in sicurezza dell'area ed effettuato la bonifica dei focolai residui tra la vegetazione.

Terminate le operazioni sono stati avviati gli accertamenti per stabilire le cause.

