Uno sportello gestito da Abbanoa per raccogliere le istanze dei cittadini e chiarire i dubbi sulle bollette: è la richiesta avanzata dal sindaco di Capoterra, Beniamino Garau, che ha inviato una lettera all’ente gestore del servizio idrico, subentrato al Comune lo scorso anno.

Il servizio sollecitato dal primo cittadino era già stato richiesto in maniera informale al momento della ratifica del passaggio di consegne tra il Comune e Abbanoa, avvenuto dopo un iter burocratico avviato dalla Giunta Marongiu, e proseguito con quella targata Dessì. Il sindaco Garau sottolinea l’importanza di avere una presenza fissa a Capoterra di un impiegato pronto a raccogliere le segnalazioni degli utenti: «In seguito alle numerose richieste di chiarimenti e ragguagli presentate dai cittadini sulla nuova gestione del servizio idrico, ho chiesto ad Abbanoa che venga valutata la possibilità di istituire uno sportello informativo con il personale dell’ente, nei locali che siamo pronti a mettere a disposizione in via Diaz. Sarebbe importante, inoltre, che venisse presa in considerazione la possibilità di istruire il personale comunale sulle nozioni di base, in modo da permettere una maggiore autonomia alla nostra amministrazione nel dare il dovuto supporto ai cittadini».

© Riproduzione riservata