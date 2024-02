Via libera alla presentazione delle domande per l’assegnazione di un chiosco di 500 metri quadri sulla spiaggia di Maddalena: le offerte per ottenere in concessione lo spazio da adibire a bar-ristorante vanno presentate all’Ufficio protocollo del Comune entro il 28 febbraio.

Dopo aver rinunciato al rinnovo delle concessioni demaniale sul litorale di Capoterra, il Comune è pronto a individuare un nuovo gestore per un chiosco sulle aree di propria competenza.

La durata della concessione in locazione è fissata per 6 anni, eventualmente rinnovabili per ulteriori 6: la possibilità di prolungare il contratto dovrà essere richiesta almeno 60 giorni prima della scadenza naturale e dovrà essere sottoposta a valutazione da parte della Giunta comunale.

I soggetti ammessi alla selezioni dovranno risultare iscritti alla Camera di commercio per esercizi analoghi alla gestione di stabilimenti balneari, bar, ristoranti o attività ricettive; non aver subito condanne passate in giudicato; non essere incorso nelle cause di divieto imposte dal Codice delle leggi antimafia.

La concessione verrà assegnata a chi presenterà la miglior offerta economica per il Comune.

