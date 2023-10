Anche Capoterra entra a far parte della rete di gemellaggi di Eurinsula, che promuove gli scambi culturali, commerciali e la valorizzazione dei territori della Sardegna e delle Canarie. Il sindaco Beniamino Garau e la presidente della Commissione cultura Bernadette Puddu, hanno aderito al progetto che punta a rafforzare i legami culturali e lo scambio tra le due regioni.

L’iniziativa, guidata da Isabel Vera, esperta in turismo interculturale e presidente di Eurinsula, in collaborazione con la Federación de Municipios de Canarias (Fecam), permetterà lo sviluppo di iniziative comuni volte a promuovere la ricchezza culturale e rafforzare la collaborazione tra le rispettive comunità, con un significativo confronto tra culture.

«Questo gemellaggio rappresenta un'opportunità unica per la Sardegna e le Canarie – spiega Isabel Vera -, perché non solo consentirà di promuovere le straordinarie bellezze dei nostri territorio, ma permetterà anche di instaurare solidi legami identitari tra le nostre regioni insulari e arricchirci reciprocamente attraverso uno scambio interculturale».

© Riproduzione riservata