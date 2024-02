I primi due appuntamenti non hanno tradito le aspettative: la tappe di Capoterra e Sarroch del carnevale intercomunale dei centri della costa sulcitana hanno fatto registrare la presenza di centinaia di partecipanti.

Oltre agli originalissimi carri allegorici, non sono mancati i gruppi in maschera a piedi, che durante il weekend hanno colorato le strade di Capoterra prima e di Sarroch poi. A suon di musica la lunga carovana in maschera ha sfilato per le vie dei due paesi attirando, oltre a numerosi partecipanti, anche una buona cornice di pubblico.

Soddisfatto Giovanni Montis, assessore allo Spettacolo di Capoterra: «Erano anni che non vedevamo una sfilata così affollata, vedere così tanta gente divertirsi in maschera ripaga il grande lavoro che amministrazioni comunali e Pro loco hanno portato avanti anche quest’anno per regalare ai cittadini del territorio cinque sfilate diverse”. I prossimi appuntamenti si terranno l’11 febbraio a Domus de Maria, il 17 a Pula: gran finale il 24 febbraio a Villa San Pietro.

© Riproduzione riservata