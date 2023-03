Sarà un’assemblea d’istituto altamente formativa, quella che seguiranno domani alle 9 gli studenti e le studentesse del Sergio Atzeni di Capoterra: al Palazzetto dello sport di via Siena arriverà il presidente della Federazione italiana sport paralimpici e sperimentali Sandrino Porru, che parlerà di come non esistano barriere per chi intende praticare una disciplina sportiva.

Il vice preside dell’istituto Sergio Atzeni, Bruno Deplano, spiega come l’appuntamento di domani sia un’importante opportunità per conoscere da vicino il mondo dello sport paralimpico: «Sarà un grande onore ospitare Sandrino Porru, presidente della Fispes, durante l’incontro le ragazze e i ragazzi avranno modo di capire come lo sport possa essere praticato ad alti livelli anche dalle persone diversamente abili».

© Riproduzione riservata