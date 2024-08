Gavino Meloni lascia la Lega: il vice presidente del Consiglio comunale e presidente della Commissione attività produttive entra a far parte dell’Udc.

Meloni alla tornata elettorale del 2021 era stato eletto come unico rappresentante del partito di Salvini, portando per la prima volta la Lega nel Consiglio comunale di Capoterra.

«La mia decisione non ha nulla a che vedere con gli equilibri interni del Consiglio comunale di Capoterra – chiarisce Gavino Meloni -, continuerò ad assicurare il mio impegno tra le file di maggioranza e il mio sostegno al sindaco e alla Giunta, soggetti del tutto estranei alle dinamiche di partito. Lascio la Lega dopo aver preso atto dell'inaccettabile cambio di rotta attuato dalla segreteria sarda, che ha commissariato la struttura regionale nella sua interezza e che oggi, addirittura, devia dal senso autentico di militanza e di appartenenza. Il recente percorso intrapreso dalla Lega in Sardegna non rispecchia più i valori fondamentali e i principi che inizialmente mi hanno spinto a impegnarmi attivamente in ogni iniziativa di partito. Al contrario, l'adesione all’Udc è motivata dalla piena condivisione dei metodi di democrazia interna, dai valori comuni e dall'orientamento chiaro e netto verso ideali politici nei quali mi riconosco pienamente».

