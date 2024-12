Una scarica di pallettoni verso la sua serra: paura questa mattina a Capoterra nella zona di Santa Vittoria, sulle sponde del rio Santa Lucia, dove l’imprenditore agricolo Attilio Garau ha dovuto fare i conti con l’imprudenza di uno delle tante doppiette che cacciano in quella zona.

Qualcuno ha sparato contro la sua azienda «centrando in pieno le serre, per pochi metri le rose dei pallettoni non hanno centrato me».

«Non è la prima volta che accade», racconta Garau, «nonostante in questa zona sia vietato cacciare, ogni giovedì e domenica gli spari sono ormai una costante. I cacciatori usano la pista ciclabile come postazione di tiro, oppure camminano sul fiume in secca e sparano verso la strada: in questa zona oltre alla mia azienda ci sono abitazioni, un canile e un maneggio, il rischio è che prima o poi una di queste fucilate provochi danni irreparabili. Chiedo all’amministrazione comunale di prendere dei provvedimenti».

© Riproduzione riservata