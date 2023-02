A Capoterra Carnevale in tono minore per la comunità di Frutti d’Oro, che ha deciso di limitare i festeggiamenti a causa della scomparsa di Gianni Cornacchia, motociclista capoterrese morto tragicamente in un incidente stradale sabato scorso.

Per rispetto verso i familiari del defunto, si è deciso di annullare la sfilata prevista nelle vie della lottizzazione.

È stata comunque organizzata, nella palestra dell’oratorio, una festa in maschera per i bambini più piccoli, che ha riscosso grande successo grazie ai numerosi stand in stile luna park che hanno permesso ai bimbi di trascorrere una divertente serata.

L’organizzazione dell’evento è stata curata dai vari gruppi parrocchiali, lieti di aver pianificato una piacevole giornata per i bambini, considerato che negli ultimi due anni è stato impossibile organizzare eventi simili a causa della pandemia.

L’atmosfera di festa è stata completata da musica, balli di gruppo e una gustosa merenda offerta dal parroco Battista con panini alla Nutella, zucchero filato, popcorn. E, naturalmente, non sono mancate le tradizionali zeppole.

