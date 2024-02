Una giornata per discutere del bullismo e del cyberbullismo, e per aiutare i giovani ad affrontare questo problema. Mercoledì alle 10, al palazzetto dello sport di via Siena, si terrà l’incontro organizzato dalla 6^ Commissione comunale e dall’assessorato alla Pubblica istruzione per affrontare, attraverso il contributo degli esperti, i due importanti temi che riguardano i più giovani.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco, Beniamino Garau e dell’assessora alla Pubblica istruzione, Donatella Dessì, interverranno il garante dell’infanzia della Regione, Carla Puligheddu; Milena Piazza, presidente regionale dell’Ordine degli assistenti sociali; Angela Quaquero, presidente dell’Ordine degli psicologi. Si uniranno al dibattito anche Roberta Corsi, direttrice dell’Ussm; il comandante della stazione dei carabinieri di Capoterra, il luogotenente Leonardo Del Gaudio; la comandante della polizia locale, Roberta Maxia. Ospiti della giornata anche gli avvocati Gino Emanuele Melis e Roberta Lisci; l’educatore e scrittore Salvatore Bandinu; e l’animatore Oscar Frau.

Durante la mattinata sarà trasmesso un video sul bullismo e verrà letta una testimonianza anonima.

