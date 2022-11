La sede di Capoterra dell’Avis ha finalmente ottenuto l’accreditamento necessario per operare come centro prelievi: i tanti soci del paese avranno quindi a disposizione un locale attrezzato e confortevole dove poter donare il sangue.

Per celebrare il successo, l’Avis ha organizzato la prima raccolta di sangue che si terrà proprio nella sala prelievi, in via Diaz 73: l’appuntamento, su prenotazione, è fissato per domani dalle 16 alle 20.

La prossima raccolta è fissata per il 15 novembre.

Sergio Serci, segretario della sezione locale dell’Avis, sottolinea l’importanza di poter contare su una sala prelievi dotata di tutti i comfort: “Abbiamo ricevuto il riconoscimento ufficiale da parte dello sportello Suape del Comune, che ci consente di accogliere i nostri donatori in un ambiente attrezzato e in grado di ospitare tre persone alla volta. Per la nostra associazione si tratta di un grande risultato: ora, potremo lavorare con maggiore operatività”.

