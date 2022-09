Due arresti per spaccio di cocaina e hashish a Capoterra. I Carabinieri hanno eseguito le ordinanze di custodia cautelare e messe dal Gip del tribunale del capoluogo nei confronti di un uomo ed una donna indagati per spaccio di stupefacenti. Il provvedimento arriva al termine di un’indagine condotta dalla Sezione Operativa del Nor della Compagnia di Cagliari e dalla Stazione di Capoterra, originata dall’esplosione di alcuni colpi di arma da fuoco avvenuti la notte dell’8 gennaio 2021 in direzione delle abitazioni di due giovani di Capoterra. L’esecuzione del provvedimento ha consentito di acquisire gravi indizi in relazione a diverse cessioni di hashish e cocaina eseguite, anche in concorso, dai due arrestati tra il mese di luglio 2021 e gennaio 2022.

In particolare, nel corso dell’indagine è stata dimostrata l’esistenza di un’intensa attività di detenzione e cessione di droga, gestita da più persone, già indagate, che aveva portato all’arresto in flagranza, a seguito dell’esecuzione di decreti di perquisizione delegati dall’Autorità Giudiziaria, di 12 persone, trovate in possesso di ingenti quantitativi di cocaina, hashish e marijuana, insieme a cospicue somme di denaro.

(Unioneonline/EC)

