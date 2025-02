Il Comune premia i giovani di Capoterra che nel 2024 hanno conseguito una laurea magistrale in una Università italiana. Per il 10° anno l’amministrazione comunale ha deciso di istituire il Premio all’eccellenza riservato ai neolaureati residenti in paese che hanno completato il proprio percorso di studi con la valutazione di 110 e lode.

Per partecipare all’assegnazione del premio è possibile presentare domanda entro il 28 febbraio, attraverso lo spazio presente nel sito internet del Comune. Per il Premio all’eccellenza sono stati stanziati 1000 euro: nel caso in cui le risorse messe a disposizione dal Comune risultassero insufficienti verranno incrementate le risorse.

Il sindaco, Beniamino Garau, spiega come attraverso borse di studio e premi l’amministrazione punti a incentivare lo studio: «Siamo convinti che riconoscere i sacrifici compiuti dai nostri giovani nel portare a compimento il proprio percorso di studi con il massimo dei voti possa essere da stimolo per tutti gli studenti. Laurearsi con 110 e lode è un grande traguardo, riteniamo giusto celebrare i nostri giovani con un premio in denaro».

