Chiusa al traffico la Strada 26 di Poggio dei Pini: fino al prossimo 1°agosto, sul percorso che costeggia la zona di cantiere del lago vigerà il divieto di circolazione delle auto e dei pedoni, ad eccezione degli autobus della ditta Baire e dei residenti dei civici 5, 7, 9. Roberta Maxia, comandante della polizia locale, spiega come verrà gestito per i prossimi due mesi il traffico nella strada principale di Poggio dei Pini: “Il traffico proveniente dalla Strada 26 e della strada vicinale Santa Barbara verrà dirottato sulle Strade 14 e 24 in modo da ridurre al minimo i disagi per i residenti. Per tutta la durata della chiusura dei lavori, verrà istituito il divieto di sosta e fermata su ambo i lati delle Strade 14,18 e 24”.

La decisione di chiudere al traffico la strada che costeggia i lavori di messa in sicurezza del lago di Poggio dei Pini, è stata presa di comune accordo tra la ditta che sta eseguendo gli interventi per conto del Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale e l’amministrazione municipale. Proprio sulla pericolosità di quella strada, il cui bordo è delimitato da un recinzione che non potrebbe evitare l’uscita fuori dalla carreggiata di un auto, e il conseguente volo da una scarpata di diversi mesi, si erano espressi nelle scorse settimane i residenti, chiedendone la messa in sicurezza.

