Un’auto ribaltata e uno scenario che faceva presagire il peggio. Invece per fortuna si è registrato più spavento che conseguenze fisiche nell’incidente avvenuto questo pomeriggio in via Cagliari a Capoterra.

Solo qualche lieve contusione per i coinvolti. Ancora da ricostruire la dinamica.

Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118, per assistere gli occupanti del mezzo, e una squadra dei vigili del fuoco, per la messa in sicurezza del veicolo e della zona.

