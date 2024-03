Sarà la Shardana Island a gestire per i prossimi sei anni il chiosco comunale che si trova sulla spiaggia di Maddalena: la società cagliaritana ha sbaragliato la concorrenza offrendo un canone annuo di 25.500 euro.

Alla gara, che per l’assegnazione della concessione sul litorale capoterrese prevedeva l’offerta economica più vantaggiosa per il Comune, ha partecipato una decina di società: la Shardana Island gestirà il bar ristorante sulla spiaggia per 6 anni, con la possibilità che il contratto venga prorogato per altrettanti anni.

Per il sindaco, Beniamino Garau, si tratta di un’offerta economica adeguata all’importanza della principale spiaggia di Capoterra: «Il denaro del canone sarà sì importante per le casse comunali, ma il dato più rilevante è legato al fatto che diverse società erano pronte a investire a Capoterra presentando offerte decisamente più alte rispetto al passato. Questo dimostra che il nostro litorale è diventato appetibile agli occhi degli investitori, che ritengono Maddalena spiaggia un luogo ricco di potenzialità in cui portare avanti un’attività imprenditoriale».

© Riproduzione riservata