Sono state inaugurate ieri sera in piazza Sardegna, a Capoterra, le panchine colorate a tema per sensibilizzare tutti i cittadini sui temi sociali più importanti.

Il progetto, ideato dalla Commissione comunale alle Pari opportunità, è stato concepito per focalizzare l’attenzione su una serie di problemi che riguardano da vicino la comunità capoterrese. Le nuove panchine colorate vanno ad aggiungersi a quella rossa presente in piazza Brigata Sassari, accanto a Casa Melis, posizionata per condannare ogni forma di violenza sulle donne.

Le nuova panchine saranno rosa, per sensibilizzare sul cancro al seno; blu, per il bullismo; celeste, per l’autismo; lilla, sui disturbi alimentari; gialla, per l’endometriosi; arancione, sulla sclerosi multipla; viola, per incentivare le buone pratiche di gentilezza sul proprio territorio; rossa, per le vittime del femminicidio; arcobaleno per ricordare le vittime di omofobia.

«Abbiamo deciso di colorarne anche una di bianco per ricordare le vittime sul lavoro, un tema che riguarda da vicino Capoterra, visto che sono tante le famiglie che hanno perso una persona cara in queste circostanze - spiega la presidente della Commissione, Silvia Cabras - , le panchine rappresenteranno i temi che la nostra commissione ha affrontato sino ad oggi, argomenti sul quale è importante confrontarsi e coinvolgere tutti i cittadini».

© Riproduzione riservata