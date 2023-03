Sono cominciati i lavori per l’installazione delle colonnine dedicate alla ricarica dei veicoli elettrici in tutto il territorio di Capoterra. Gli interventi, che stanno interessando anche altri centri della Città Metropolitana, riguardano via Cagliari, accanto al Municipio; i parcheggi di via Del Popolo; il Palazzetto dello sport di via Siena; la zona di via Palermo, tra Parco urbano e cimitero; i parcheggi di Sa Gruxixedda; i parcheggi delle scuole di via Trexenta; i parcheggi di piazza Liori, in via Satta; via Stromboli, alla Residenza del Sole; centro commerciali I Gabbiani, in via Lampedusa; l’infopoint di Maddalena spiaggia; i parcheggi di Frutti d’Oro 2; i parcheggi di Torre degli Ulivi; il Parco dell’acqua di Poggio dei Pini.

«Si tratta di un passo importante per la nostra amministrazione, che ha deciso di investire su un futuro green e incentiva la mobilità sostenibile attraverso l’utilizzo di auto non inquinanti – dice il sindaco, Beniamino Garau -, partendo dalle vie Siena e Lampedusa, le colonnine di ricarica per i veicoli elettrici verranno posizionate in tutto il territorio comunale: saranno 13 in totale le postazioni adibite dalla società Enelx».

© Riproduzione riservata