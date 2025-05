Via libera alla presentazione delle domande per il contributo economico che il Comune mette a disposizione delle famiglie per le spese sostenute per i servizi educativi della prima infanzia. I rimborsi, legati alle spese sostenute nel primo semestre del 2025, riguardano le rette pagate per i servizi educativi dei bimbi dai 3 ai 36 mesi residenti nel territorio di Capoterra.

Per usufruire del rimborso è necessario possedere un Isee non superiore a 30mila euro, e che il minore abbia frequentato una struttura presente a Capoterra. A essere rimborsati dal Comune saranno i servizi educativi per la prima infanzia come gli spazi gioco per bimbi sino ai tre anni di età; servizi educativi in contesto domiciliare quali genitore accogliente o educatore domiciliare.

La somma disponibile per l’annualità 2025 è pari a 25mila euro, l’erogazione del contributo sarà disposta semestralmente ai beneficiari, previa presentazione delle pezze giustificative. Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente online attraverso il sito istituzionale del Comune entro il prossimo 5 giugno.

